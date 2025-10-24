Trotz positiver US-Konjunkturdaten ist die Schweizer Börse SIX am Freitag nicht in Fahrt gekommen. Erneut trennten sich die Anleger von Unternehmen mit einem wenig konjunkturempfindlichen Geschäftsmodell. Die etwas weniger stark als erwartet gestiegene US-Inflation bestärkte die Hoffnungen der Anleger auf weitere Zinssenkungen und lockte sie in Aktien von zyklischen Firmen, die an der SIX weniger stark gewichtet sind als an anderen Handelsplätzen. Experten gehen davon aus, dass die Federal Reserve den Schlüsselsatz am Mittwoch um einen Viertelprozentpunkt auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent senken wird.