Die US-Börsen sind etwas niedriger in die neue Woche gestartet. Anhaltende Sorgen über hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) ‌bremsten ‌die Kauflaune der Anleger. Der Dow-Jones-Index gab in den ersten Handelsminuten am Montag um bis zu 0,4 Prozent auf 49'933 Punkte nach, nachdem ​Schnäppchenjäger den Dow am Freitag über die Rekordmarke ‌von 50'000 Punkten gehoben ‌hatten. Auch der S&P 500 sowie der technologielastige Nasdaq rutschten leicht auf 6917 beziehungsweise 22'952 Zähler ab. «Nach einer hektischen Vorwoche fühlte sich das Ausmass der Erholung vom Freitag nicht wie der Beginn einer ⁠nachhaltigen Trendwende an», sagte Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei der Swissquote Bank. «Daher bin ich nicht überrascht, dass die Kurse heute Morgen nachgeben.»