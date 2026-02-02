Dabei seien wohl auch Spekulanten, die mit Kredit auf weiter anziehende Preise bei den Edelmetallen gesetzt hätten, auf dem falschen Fuss erwischt worden. Diese müssen nun Positionen glattstellen, was die Preise weiter belastet - eine Abwärtsspirale entsteht, bis die Lage bereinigt ist. «Und dies kann sich auch auf andere Märkte wie etwa Aktien negativ auswirken», so ein Händler. Damit halte die grosse Unsicherheit an den Märkten zu Beginn des neuen Monats noch an. Kursbewegende Impulse erwarten Marktteilnehmer diese Woche von den Zinsentscheidungen der EZB und der Bank of England am Donnerstag. Zudem stehen mit den US-Arbeitsmarktdaten auch wichtige Konjunkturzahlen auf der Agenda. Und auch von der Bilanzsaison gibt es Impulse