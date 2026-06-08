Zumindest an der Börse in New York gibt es momentan keinerlei Anhaltspunkte für eine bevorstehende Leerverkaufs-Kampagne gegen die Swiss Re. Wie Statistiken der New York Stock Exchange (NYSE) zeigen, tendiert der sogenannte Short-Interest dort gegen Null. Das war vor wenigen Wochen noch ganz anders. Sprich: Die Leerverkäufer haben ihre Wetten in Übersee sogar zurückgefahren. Zu den in Zürich gehandelten Papieren liegen hingegen keine offiziellen Zahlen vor. Die SIX Swiss Exchange hält es bekanntlich nicht für notwendig, vergleichbare Statistiken zu führen. Hierzulande muss sich ein Leerverkäufer deshalb nur dann zu erkennen geben, wenn er mit drei Prozent oder mehr der ausstehenden Aktien auf rückläufige Kurse spekuliert. Aber nicht selten suchen gerade die gefürchtetsten Leerverkäufer ja sowieso gezielt die Öffentlichkeit.