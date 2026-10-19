Londoner Analyst stemmt sich beim «Schweizer Blue Chip des Jahres» gegen die gängige Meinung

Einen Gegenpol zum Lager der zuversichtlich gestimmten Analystinnen und Analysten bildet der für AlphaValue tätige Utsav Sinha. Schon im Juli berichtete ich davon, dass der Londoner Analyst bei den Aktien der VAT Group mit «Sell» und einem 639 Franken lautenden Kursziel zum Ausstieg riet. Mit etwas mehr als 660 Franken notierten die Valoren des diesjährigen Überfliegers (+58 Prozent seit Januar) unter den hiesigen Unternehmen aus dem 30 Namen starken Swiss Leaders Index (SLI) damals nur unwesentlich darüber.