Gleich drei Verkaufsempfehlungen aus London für die stärksten Schweizer Blue Chips in diesem Jahr

Und wenn wir schon beim Thema Verkaufsempfehlungen sind, dann möchte ich an dieser Stelle dem für die UBS tätigen Chefanalysten Sebastian Vogel ein Lob aussprechen. Als er im Februar 2021 bei Kursen von 420 Franken eine Verkaufsempfehlung für die Aktien von Zur Rose – der späteren DocMorris – aussprach, bedurfte das einer gehörigen Portion Mut. Denn soweit ich mich erinnern kann, wurden damals gerade in angelsächsischen Analystenkreisen Kursziele von bis zu 800 Franken herumgereicht. Dass Vogel seiner Einschätzung stets treu blieb und seine damalige Verkaufsempfehlung erst jetzt bei Kursen von 11 Franken schliesst und die Valoren der Versandapotheke von «Sell» auf «Neutral» heraufstuft, spricht für ihn. Ehre, wem Ehre gebührt...