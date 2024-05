Am kommenden Donnerstag steht der geldpolitische Entscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Dass dann die Leitzinsen um 25 Basispunkte nach unten genommen werden, gilt auch in Börsenkreisen als so sicher wie das Amen in der Kirche – gefolgt von gleich mehreren weiteren Zinsschritten bis Ende Jahr.