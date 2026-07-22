SMI-Aufsteiger raus, mehr UBS rein: Zürcher Anlagestratege stellt sein Aktienportfolio um

Wie die Londoner Strategen von J.P. Morgan vorrechnen, müssen sich indexorientierte Anleger aufgrund der SMI-Aufnahme zwar für umgerechnet 662 Millionen Franken Aktien von Galderma sowie für weitere 605 Millionen Franken solche von Sandoz «anlachen». Aufgrund des Ausscheidens aus dem SMIM sowie aus dem SPI Extra ist unter dem Strich allerdings sogar mit Verkäufen im Umfang von 250 Millionen Franken beziehungsweise 231 Millionen Franken zu rechnen.