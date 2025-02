Wir blicken bei uns am Schweizer Aktienmarkt auf eine ziemlich bewegte Woche zurück. Nicht weniger als 38 Unternehmen meldeten sich in den letzten Tagen zu Wort und warteten mit ihren Zahlenkränzen, Dividendenentscheiden sowie mit zukunftsgerichteten Aussagen auf. Ich kann mich in meinen mehr als drei Jahrzehnten an der Börse beim besten Willen nicht an eine vergleichbare Ballung kursrelevanter Neuigkeiten in dieser Fülle erinnern. Insbesondere am Mittwoch und Donnerstag hielt das Geschehen uns Wirtschaftsjournalisten und Börsenkolumnisten ganz schön auf Trab.