Wenigstens eine Schweizer Aktie unter den «glorreichen Sieben» einer Investmentbank

Noch zuversichtlicher als Fowler sind seine Berufskollegen bei der französischen Investmentbank Oddo. Ebenfalls in einem Strategiepapier warten diese gleich mit zwei Empfehlungslisten auf. Die erste Liste umfasst – in Anlehnung an die «glorreichen Sieben» in New York - die sieben aussichtsreichsten Aktien aus ganz Europa. Neben ASML, Rheinmetall, SAP, Schneider, Siemens Energy und Thales umfasst die Liste mit Lonza auch ein Vorzeigeunternehmen aus der Schweiz.