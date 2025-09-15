Wenigstens eine Schweizer Aktie unter den «glorreichen Sieben» einer Investmentbank

Der cash Insider berichtet auch im Insider Briefing jeweils vorbörslich von brandaktuellen Beobachtungen rund um das Schweizer Marktgeschehen und ist unter @cashInsider auch auf X/Twitter aktiv.
Am heutigen Montagmorgen berichtete ich von einem Kommentar aus dem Wealth Management der UBS. Darin raten die Autoren um Mark Häfele ihrer Anlagekundschaft dazu, flüssige Mittel auf die bevorstehende Leitzinsreduktion durch die amerikanische Notenbank hin anzulegen.
Doch auch die Londoner Kollegen waren übers Wochenende nicht untätig. In einem Strategiepapier hält Chefdenker Gerry Fowler zwar an seinem Jahresendziel für den Stoxx Europe 600 Index von 550 Punkten fest. Mit anderen Worten: Er rechnet beim breit gefassten Börsenbarometer – dieses umfasst auch die gängigsten Aktien aus der Schweiz - bis Ende Dezember sogar mit einer leicht rückläufigen Entwicklung.
Gleichzeitig veranschlagt Fowler für 2026 allerdings ein Jahresendziel von 590 Punkten, was aus heutiger Sicht in etwa einem Plus von sieben Prozent gleichkäme. Ausserdem wähnt der Stratege die europäischen Aktienmärkte vor einer grösseren Aufwärtsbewegung, was zu dieser Zeit des Jahres nicht eben ungewöhnlich wäre. Bekanntlich besagt an der Börse eine alte, wenn mittlerweile auch etwas abgekaute Faustregel ja: «Sell in May and go away – but remember come back in September».
Der UBS-Stratege räumt denn auch ein, dass sich die beiden genannten Ziele für den Stoxx Europe 600 Index als zu tief erweisen könnten – verbessern sich erste Vorlaufindikatoren doch früher als von ihm gedacht. Mit dieser Aussage verleiht er seiner Aussage, wonach eine grössere Aufwärtsbewegung bevorstehe, zweifelsohne Nachdruck.
Noch zuversichtlicher als Fowler sind seine Berufskollegen bei der französischen Investmentbank Oddo. Ebenfalls in einem Strategiepapier warten diese gleich mit zwei Empfehlungslisten auf. Die erste Liste umfasst – in Anlehnung an die «glorreichen Sieben» in New York - die sieben aussichtsreichsten Aktien aus ganz Europa. Neben ASML, Rheinmetall, SAP, Schneider, Siemens Energy und Thales umfasst die Liste mit Lonza auch ein Vorzeigeunternehmen aus der Schweiz.
Geht es nach den Autoren, dann verfügen diese sieben Firmen über dieselben Attribute – nämlich gute Wachstumsaussichten, einen technologischen Vorsprung gegenüber anderen Rivalen und damit verbunden über eine starke Wettbewerbsstellung.
Das letzte mir bekannte Kursziel des hauseigenen Analysten Stephan Wulf für die Valoren des Pharmazulieferers aus Basel geht übrigens auf Mitte August zurück und liegt mit 580 Franken nur unwesentlich über den aktuellen Kursen. Möglicherweise ist es überholt, lautet sein Anlageurteil doch noch immer «Outperform».
Die zweite Liste der französischen Investmentbank umfasst nicht nur sieben, sondern sogar 20 Aktien an der Zahl. Sie reicht von «A» wie Adesso bis «V» wie Vossloh. Aus der Schweiz sind die Valoren von Sulzer allein auf weiter Flur. Diese werden vom hauseigenen Analysten Christian Arnold (ex-Stifel) mit «Outperform» und einem Kursziel von 200 Franken angepriesen.
Gerade für Lonza kommt der Platz auf der Liste der «glorreichen Sieben» für Europa einem Ritterschlag gleich. Der Pharmazulieferer hat in den letzten Jahren denn auch vieles richtig gemacht. Der ehemalige Siegfried-Chef Wolfgang Wienand erscheint mir der Richtige zu sein, um das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte aufzuschlagen.
Die Geschäftsentwicklung während der ersten Jahreshälfte kann sich jedenfalls sehen lassen, und womöglich kann das Vorzeigeunternehmen im weiteren Jahresverlauf nahtlos daran anknüpfen. Nach der Kursflaute der vergangenen zwölf Monate besteht durchaus Luft nach oben.
Übermorgen Mittwoch verabschiede ich mich für zwei Wochen in Richtung Kreta. Die nächste Mittags-Kolumne erscheint deshalb erst wieder am Freitag, den 3. Oktober 2025, zur gewohnten Zeit. Ich wünsche allen meinen geschätzten Leserinnen und Lesern eine gute Zeit und weiterhin viel Erfolg an der Börse.
Herzlichst
der cash Insider
