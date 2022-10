Der Rücktritt von Truss wurde in den Märkten grösstenteils positiv aufgenommen, ebenso wie die Ankündigung der regierenden Konservativen Partei, bis Monatsende einen Nachfolger benennen zu wollen. Daneben gab es auch solide Konjunkturdaten aus den USA. So fielen etwa die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geringer als erwartet aus. Zwar sank der Index der Frühindikatoren deutlicher als prognostiziert, dies vermochte die plosive Grundstimmung nicht einzutrüben. Die US-Märkte eröffneten deutlich positiv, was auch die Märkte in Europa beflügelte.