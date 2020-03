Börsen in höchster Verwirrung - keiner hat mehr den Überblick - statt Tageslaunen Stundenlaunen - Schweiz vorerst auf schwach getrimmt!

US Virus – Trump will 1000 Dollar Helikopter-Geld an jeden Bürger verteilen! «wird in Schwarzes Loch geworfen» schimpfen die ersten Ökonomen. «Pflästerli-Politik» nennen es Wall-Street-Investoren.

US Wahlen – Biden gewinnt Arizona , Illinois und Florida . Damit übernimmt Biden klar die Führung im Kampf um die demokratische Nomination. Sanders muss über die Bücher gehen. Die Niederlage in Florida ist besonders schmerzlich, hier bezog Sanders – so Korrespondentenberichte – «richtig Prügel». Im amerikanischen «Altersheim» (die meisten Pensionäre sind – neben Kalifornien - in Florida) schwenkte auch die Latino-Fraktion zu Biden um. Der vierte Staat Ohio hat die Wahl auf später verschoben, aber auch hier galt/gilt Biden als Favorit.

EU – beschliesst sofortiges Einreiseverbot für Nicht EU-Bürger. «Wir sind gänzlich eingemauert» lauten erste Kommentare! CH-Bundesrat?

Venezuela – Weltbank verweigert weitere Kredite an Venezuela, zitiert offen: «Präsident zu wenig glaubwürdig».

Wall Street – FED pumpt Milliarden Liquidität ins System. Börsen reagieren prompt nach oben. Heute wird weiter «gepumpt».

CH-Börsen – gestern klare Flucht in den Franken, bzw. Frankenwerte. Heute früh auf 5-Jahreshöchst. Käufe in Schweizeraktien waren teilweise indirekt, um nicht aufzufallen. Grosse amerikanische und fernöstliche Käufe! Dividendenpapiere gejagt, allen voran Swisscom plus 9,7pc.

Roche – liefert erste 400 000 Einheiten COVID-19-Test an Labors in ganz USA – hat von FDA «Emergency Use Authorization» (Notfall-Bewilligung) erhalten.

Clariant – verschiebt GV (vorgesehen 30. März), neues Datum noch offen.

Forbo – Research Partner senkt auf 1200 (1500) halten.

Burkhalter – Research Partners senkt auf 60 (81) ist aber hier für kaufen.

VAT Group – UBS setzt Kursziel auf 142 mit kaufen (neutral).

Nestlé – BNP Paribas 94 (103) neutral.

Komax – UBS will Verkaufsempfehlung 190 revidieren.

Partners Group – UBS bleibt bei 804 neutral, Goldman Sachs bei 920 neutral, Vontobel hingegen 1010 kaufen, JP Morgan 815 übergewichten, Morgan Stanley bleibt bei 1036 übergewichten, City 1080 kaufen.

Daetwyler – Credit Suisse nimmt Kursziel auf 172 (209) zurück, ist aber für überdurchschnittlich.

Tecan – Credit Suisse 305 (260) überdurchschnittlich.

Swiss Re – JP Morgan 108 (120) übergewichten.

Richemont – SG Securities 63 (70) halten.

Swatch – SG Securities 200 (220) verkaufen!

Bitcoin – 5221 (5450/5195).

Ferner Osten – Standard & Poors reduziert Schätzungen chinesisches GDP auf 2,9pc (4,8pc bisherige Schätzung).

Ferner Osten II - Tokio minus 1,7pc, Hongkong minus 1,8pc, Schanghai plus 0,2pc, Seoul minus 3,1pc, Singapur plus 0,6pc, Sydney minus 6,4pc (Aussage Mnuchin, Arbeitslosigkeit könnte bis 20pc hochschnellen, hat die australische Börse erschreckt, Australien verbietet alle Reisen ins Ausland)), Dollar 0.9573, Euro 1.0567, CNY 7.0209, Gold 1513, Silber 12.55, Erdöl 28.38! (Tiefstkurse seit 2003).

Vorbörse – SMI gibt nach, Swiss Life, Surveillance minus 2,1pc, Swisscom minus 2,3pc, ABB minus 4,6pc, UBS minus 4,5pc, Adecco minus 4,4pc. Straumann minus 4,5pc, Kudelski minus 5,3pc, restliche Titel schwächelnd oder gar einbrechend, Volatilität extrem hoch, nicht Tagesschwankungen, sondern Stundenschwankungen. Verunsicherung total!

Tendenz - Footsie minus 215 Punkte, DAX minus 430 Punkte, CAC minus 177 Punkte. SMI vorbörslich minus 318 Punkte, Dow Jones Futures minus 821 Punkte, S&P Futures Limit down!