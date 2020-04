Entspannung an der Schweizer Virenfront !? - Langes Wochenende sollte dämpfen!

Wall Street – Bernie Sanders wirft das Handtuch, die Börse reagiert prompt und positiv! «Jetzt herrschen klare(re) Verhältnisse» melden Trader und Institutionelle Anleger. Aber Sanders gibt nicht kampflos auf, will sein Gewicht nochmals an der Demokraten-Konvention einbringen und so Joe Biden zwingen, viele seiner Ideen und Absichten zu übernehmen. Hier wird es noch zu einigen Schlagabtauschen kommen, bevor die Kandidatur Biden unangefochten steht…

OPEC – heute Meeting, hinter den Kulissen wird mit Hochdampf verhandelt. Insider sehen praktikable Lösung sich abzeichnend. Börsen erwarten noch heute offizielles Statement!

UBS und– plant 2019 Dividende in zwei Tranchen als Reaktion auf Forderung der FINMA.

Credit Suisse – Dividende wird auch halbiert.

Kühne & Nagel – verzichtet auf 2019-Dividenden-Ausschüttung (CHF 4.00). «Damit wird das bereits robuste Liquiditätspolster zusätzlich gestärkt.»

Dorma+Kaba – UBS passt auf 490 (555) an, geht auf neutral (verkaufen).

Inficon – UBS 750 (800) kaufen.

Julius Bär – Credit Suisse senkt auf 49.50 (58.50) bleibt aber bei überdurchschnittlich.

UBS – Credit Suisse senkt auf 13.50 (16) aber mit überdurchschnittlich.

Zurich – Credit Suisse 380 (440) aber mit überdurchschnittlich.

Swiss Re – Credit Suisse 97 (108) überdurchschnittlich.

Adecco – Goldman Sachs 43 (48) verkaufen.

Ems Chemie – UBS 440 (475) verkaufen.

Sika – UBS 130 (140) verkaufen.

Bitcoin – 7304 (7399/7242).

China-rating – Fitch sieht 2020 Wachstum auf unter zwei Prozent fallen!

Ferner Osten - Tokio unverändert, Hongkong plus 1,6pc, Schanghai plus 0,6pc, Seoul plus 1,1pc, Singapur plus 0,9pc, Sydney plus 4,3pc! Dollar 0.9731, Euro 1.0557, CNY 7.0700, Gold 1652, Silber 15.06, Erdöl 33.34.

Vorbörse – gut gestimmt: UBS plus 2,3pc, ABB und Adecco plus 1,3pc, Credit Suisse plus 1,2pc, Swisscom plus 0,7pc, Swiss Re plus 0,8pc, Doka plus 2,5pc, Arbonia minus 1,5pc, Kühne + Nagel und Leonteq minus 2,0pc, Bobst minus 2,2pc, Oerlikon heute ex Dividende. Die anderen Titel freundlich bis fester, aber wie immer sehr volatil. Osterwochenende wird bremsen.

Börsen über die Feiertage: In den USA findet am Anleihemarkt am heutigen Gründonnerstag nur eine verkürzte Sitzung statt.

An Karfreitag bleiben die Börsen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Skandinavien, den USA, Hongkong und Australien geschlossen.

An Ostermontag ruht der Börsenhandel in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Skandinavien, Hongkong und Australien.

Mein nächster Börsenflash Dienstag 14. April. Frohe Ostern!

Tendenz - Footsie plus 84 Punkte (Johnson Gesundheit verbessert), DAX plus 106 Punkte, CAC plus 32 Punkte. SMI vorbörslich plus 121 Punkte, Dow Jones Futures plus 140 Punkte.