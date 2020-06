Ernüchternde FED-Aussagen bringen grosse Verkäufe an allen Fronten!

OECD – sieht schwarz für die Weltwirtschaft 2020 – sieht einen BIP-Einbruch von 7,7pc, erwartet erst fürs 2021 einen BIP-Anstieg von 5,7pc.

FED – sieht die Zinssätze nahe Null ins 2022 stehen, und zwar durchs ganze 2022 («sees interest rates staying near zero through 2022»). Sieht für 2020 einen wirtschaftlichen Rückgang von beachtlichen 6,5pc, gefolgt von einem Wiederaufschwung von 5pc in 2021! (The US economy to contract by 6,5pc in 2020 before expanding by 5pc in 2021)…

Wall Street – NASDAQ schliesst über 10 000 auf absoluter Rekordhöhe! DJ und S&P gleichzeitig leicht rückläufig. Futures für heute zeigen aber grosse Verkaufsbereitschaft und Unsicherheit. FED-Aussagen erschrecken alle Segmente der amerikanischen Anleger.

ABB – DZ 18.90 (17.80) halten.

Also – Baader Helvea startet mit 254 zukaufen!

VZ Holding – UBS hebt auf 50 (48.60) verkaufen.

Lindt + Sprüngli – Baader Helvea 7400 (7800) abbauen.

Logitech – Goldman Sachs erhöht auf 65 (57) kaufen.

Sunrise – Goldman Sachs erhöht auf 80 (72) neutral.

Zurich – Barclays 405 (410) aber weiter übergewichten.

Nestlé – erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der amerikanischen US-Vital Proteins. ZKB bleibt bei übergewichten.

Implenia – ZKB bleibt bei marktgewichten.

Conzzeta – Mirabaud Securities geht auf 990 (955) kaufen.

ABB – UBS bleibt bei 22 kaufen.

Interroll – Vontobel geht auf 2000 (1750) halten: «solide mittelfristige Wachstumsaussichten bleiben intakt…»

Bitcoin – Peking hat alle Bitcoin-Bankkonten beschlagnahmt! (China seizes all Bitcoin Bank Accounts). Mehrere tausend Konten von Bitcoin-Traders «eingefroren» während umfassenden Razzien gegen illegale Tätigkeiten, einschliesslich Geldtransfer ins Ausland und Steuerhinterziehungen, (extensive crackdown on illicit activities, which includes transferring money out of the country as well as tax evasion). Bitcoin-Notierungen zeigen sich vorerst unbeeindruckt: 9826 (9974/9873).

Ferner Osten - Tokio minus 2,8pc, Hongkong minus 2,0pc, Schanghai minus 0,8pc, Seoul minus 2,3pc, Singapur minus 3,0pc, Sydney minus 3,0pc, Dollar 0.9455, Euro 1.0720, CNY 7.0704, Gold 1728, Silber 17.80, Erdöl 40.36 (überraschender Anstieg der US-Rohölvorräte).

Vorbörse – heute Fronleichnam, Feiertag in einzelnen Regionen. SMI vorbörslich schwächelnd: UBS minus 3,2pc, Credit Suisse minus 3,1pc, Adecco minus 2,6pc, Swiss Re und Zurich minus 2,3pc, GAM minus 3,8pc, AMS und Dufry minus 2,7pc, Bâloise, Bär und Helvetia minus 2,4pc, die anderen Titel alle schwächer, heute wird sehr viel Volatilität die Märkte beherrschen (Tageslaunen, Tagesnews). Druck auf Dollar, Franken anziehend.

Tendenz - Footsie minus 112 Punkte! DAX minus 281 Punkte, CAC minus 102 Punkte. SMI vorbörslich minus 217 Punkte, Dow Jones Futures minus 417 Punkte.