Ferner Osten zögernd - Europa vorerst fest gestimmt - Wochenende wird Enthusiasmus bremsen!

China – Wachstum 2019 plus 6,1pc. Eindrückliche Zahlen, aber schwächstes Wachstum seit 29 (!) Jahren.

Wall Street – S&P erstmals über 3300 (Schluss 3316.81) DJ und Nasdaq ebenfalls auf Rekordhöhe! und schon reden die Händler von Nasdaq 10 000 in nächster Zeit!

Richemont – 3.Q: Umsatzplus im Weihnachtsgeschäft! Hongkong stagniert, aber China und Europa laufen gut.

Ascom – 2019: Umsatz- und Gewinnrückgang, Umsatz minus 8,5pc.

Zehnder – 2019 Umsatz: plus 7pc auf 643.9 Millionen Euro, Jahresabschluss am 26. Februar.

ABB – SG Securities 25 (19.50) halten.

Geberit - Neubewertungen aus allen Ecken, für Jeden etwas: Jefferies bleibt bei 360 unterdurchschnittlich, Goldman Sachs bleibt bei 397 verkaufen, UBS bleibt bei 385 verkaufen, Barclays untergewichten 420, Berenberg weiter 426 halten, ODD Securities bleibt bei 435 abbauen, Kepler Cheuvreux 450 abbauen, Merrill Lynch 450 unterdurchschnittlich, Vontobel weiter halten 500, SocGen weiter 525 halten und Baader-Helvea weiter 575 zukaufen!

Credit Suisse – UBS 15.70 (14.80) kaufen.

Dorma+Kaba – SG Securities geht auf 640 (705) zurück mit Verkaufsempfehlung.

Schindler PS – SG Securities geht auf 290 (230) kaufen (halten).

VAT Group – Deutsche Bank zieht auf 155 (140) nach, ist für halten.

Swatch – JP Morgan 275 (305) neutral.

Adecco – Barclays 66.50 (61) übergewichten!

Bitcoin – 8822 (8871/8666).

Ferner Osten - Tokio plus 0,5pc (Höchststand seit Oktober 2018!), Hongkong minus 0,1pc, Schanghai plus 0,1pc, Seoul plus 0,3pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney plus 0,3pc, Dollar 0.9649, Euro 1.0747, CNY 6.8600, Gold 1556, Silber 18.05, Erdöl 64.57.

Vorbörse – freundlich: Richemont plus 2,9pc, Swatch plus 2,2pc, GAM plus 0,4pc, Kudelski plus 0,4pc, Ascom minus 6,3pc! Die anderen Titel gehalten, teilweise freundlich, mit Wochenend-Volatilität.

Tendenz - Footsie plus 16 Punkte, DAX plus 73 Punkte, CAC plus 22 Punkte. SMI vorbörslich plus 40 Punkte, Dow Jones Futures plus 50 Punkte.