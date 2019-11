Freundlich aber vorerst nicht gross begeistert!

Erdbeben – schweres Erdbeben in Albanien, 6,4 Richterskala, beachtliche Schäden. Schwerstes Beben seit 30 Jahren.

Wall Street – Rekord, Rekord, Rekord: Dow Jones, Standard & Poor’s und Nasdaq schliessen alle auf neuer Rekordhöhe! Und der SMI ist gestern auch auf Rekordhöhe gesprungen! Neue Hoffnungen auf «kleine» Einigung mit Peking beflügelten.

Tamedia – heisst ab 1. Januar TX Group!

Givaudan – übernimmt Kosmetikgeschäft von Indena (Italien). Kleine Sache, acht Millionen Umsatz.

Raiffeisen - Raiffeisen Schweiz lanciert digitalen Kapitalmarkt für den Schweizer Anleihenmarkt! Via neue Tochter Valyo AG www.valyo.com.

Lonza – Baader-Helvea 372 (349) kaufen.

Comet – Research Partners 140 (90) kaufen (halten).

Novartis – Analysten-Tuttifrutti: Barclays bleibt bei 80 untergewichten, UBS bei 89 neutral, Jefferies bei 100 kaufen, Goldman Sachs bestätigt Conviction Buy 105, Garnier bleibt bei 108 kaufen, HSBC 86 (88) halten.

Richemont – Bernstein Research 90 (100) aber mit übergewichten.

Swiss Re – Jefferies 99 (85) halten.

U-Blox – UBS 87 (61) neutral.

Tecan – UBS neu 286 kaufen.

Straumann – Berenberg Bank zieht auf 815 (720) nach mit Halteempfehlung.

Bitcoin – 7166 (7339/7079).

Ferner Osten - Tokio plus 0,4pc, Hongkong minus 0,2pc, Schanghai plus 0,1pc, Seoul plus 0,2pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 0.9980, Euro 1.0975, CNY 7.0334, Gold 1456, Silber 16.91, Erdöl 63.60.

Vorbörse – gut gehalten: Swatch plus 0,5pc, Richemont plus 0,3pc, VIFN plus 4,6pc, Tecn plus 2,4pc, Bachem plus 2,1pc, UBX plus 1,4pc, LafargeHolcim plus 0,4pc,Temenos minus 0,4pc, Kühne & Nagel minus 0,7pc, restliche Titel gehalten, Volatilität gilt weiter.

Tendenz - Footsie plus 12 Punkte, DAX plus 11 Punkte, CAC plus 4 Punkte. SMI vorbörslich plus 16 Punkte, Dow Jones Futures plus 17 Punkte.