GAM in Turbulenzen

GAM – Handel und Rücknahme von Fonds der Absolute-Return-Bond-Strategie ausgesetzt. „hohe Volumen an Anteilrückgaben. Die Fondsverwaltungen prüfen alle zukünftigen Schritte, inklusive der Liquidierung der Fonds.“ 7,3 Milliarden Fondsvermögen betroffen!

GAM II – Kepler Cheuvreux senkt massiv auf 10.80 (19.50) halten (kaufen).

FED – belässt Zinsen, wie erwartet, unverändert. Bezeichnet die US-Wirtschaft als stark und robust. Bleibt bei der Absicht, Zinsen im September und Dezember schrittweise zu erhöhen.

China/USA – Trump nimmt den Kampf wieder auf, droht erneut mit scharfen Zollaufschlägen. Das bringt in fernöstlichen Märkten wieder Unsicherheit und teilweise grosse Volatilität.

Wall Street – CH-Aktien: freundlich gestimmt für Givaudan und Lonza, gutgehalten Credit Suisse, UBS, etwas leichter

Adecco, LafargeHolcim, ABB, Zurich, Swiss Re, Baer, Roche, nachgebend Richemont, Nestle, Novartis, Swatch Group, schwächelnd Swisscom, Geberit und Logitech.

Kardex – 1.Hj: starke Zahlen: Auftragseingang plus 17,6pc auf 246 Millionen Euro! Umsatz plus 9,2pc auf 195.1 Millionen Euro, Auftragsbestand plus 32pc auf 222.1 Millionen Euro. Kapazitätserhöhungen werden eingeleitet. Reingewinn plus21,4pc auf 17 Millionen Euro (14 Millionen), „der gute Geschäftsgang wird sich auch im zweiten Halbjahr fortsetzen…“

Zur Rose – übernimmt die spanische Marktplatz-Plattform Promofarma (Gesundheit, Kosmetik und Körperpflege). Kein Preis bekanntgegeben, Transaktion soll bis im September durchgezogen werden. Grosse, gewichtige Transaktion gemäss ersten Analystenkommentaren.

VAT Group – 1.Hj: enttäuschende Zahlen. Aktie vorbörslich stark unter Druck!

Basler KB – Definitives Übernahmeangebot für Bank Cler zu CHF 52 pro Aktie veröffentlicht. Angebotsfrist vom 17. August bis 13. September.

UBS – wichtiger Sieg vor Bundesverwaltungsgericht. Keine Steuer-Amtshilfe an Frankreich gestützt auf Liste mit Kontonummern!

Seco – Konsumentenstimmungs-Index – Umfrage Juli:

Logitech – JP Morgan untergewichten Kursziel 41.

Clariant –Barclays erhöht leicht auf 23 (229.

Roche – Oddo Securities senkt auf 267 (271) mit neutral (kaufen).

Credit Suisse – SG Securities wiederholt Kauf bis 18. Starke operative Entwicklung im 2.Q. Verbesserungen beim Eigenkapital würden 2019 gar Aktienrückkäufe ermöglichen.

Ferner Osten - Tokio minus 1,2pc, Hongkong minus 2,1pc! Schanghai minus 2,4pc! Seoul minus 1,8pc! Singapur minus 1,4pc, Sydney minus 0,6pc. Dollar 0.9931, Euro 1.1564, CNY 6.8148, Gold 1220, Silber 15.42, Erdöl 72.72.

Optionen/Vorbörse – alles leichter notiert, VAT stark unter Druck minus 6,7pc!

Tendenz - Footsie minus 95 Punkte, DAX minus 83 Punkte, CAC minus 23 Punkte. SMI vorbörslich minus 22 Punkte. DJ Futures minus 66 Punkte.