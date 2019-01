Heute politische Brexit-Börsen

Wall Street – minus 413 am Tiefpunkt. Enttäuschende Gewinnzahlen für Caterpillar (minus 9pc, China-Effekt?). War so nicht erwartet worden.

Wall Street II – Apple veröffentlicht Zahlen nach Börsenschluss. Hartnäckige Gerüchte sprechen von schlechten und «unangenehmen» Zahlen. Aktie klar unter Druck! Wird Techstocks beeinflussen.

Brexit – heute grosse Parlamentsschlacht, alle ziehen in eine andere Richtung. Alles vorerst offen, droht PM May die Kontrolle zu entgleiten?

Venezuela – Die US verhängen rigorose Sanktionen und rufen nochmals die ganze Welt auf, sich gegen Maduro zu stellen. Die Armee bleibt der Angelpunkt. Dort hat es aber noch viel zu viele Profiteure und Trittbrettfahrer. Venezuela hat inzwischen 2000 (zweitausend) Offiziere im Generalsrang! Das nennt man inflationär…

KTM Industries – 2018 Umsatz 1,56 Milliarden Euro (1,53). Ununterbrochenes achtes Rekordergebnis. Absatz Motorräder 261 454, ein Plus vom zehn Prozent.

VP Bank Vaduz – CEO Alfred W. Moeckli verlässt die Bank per 31. Januar, also sofort . «Einvernehmliche» Vertragsauflösung sieht anders aus?!

Landis+Gyr – heute Capital Markets Day in Zürich.

SFS Group – UBS senkt auf 110 (120) kaufen.

Roche – Barclays erhöht GS auf 315 (295) übergewichten!

SIG Combibloc Group – UBS senkt auf 10.70 (11.60) neutral.

UBS – Berenberg Bank senkt auf 17 (22) mit Kaufempfehlung. Reduziert Gewinnschäthzung, sieht aber Dividendenaussichten weiterhin intakt.

Ferner Osten – Tokio plus 0,1pc, Hongkong minus 0,3pc, Shanghai plus 0,2pc, Seoul plus 0,2pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney pc , Dollar 0.9917, Euro 1.1342, CNY 6.7453! Gold 1303, Silber 15.70, Erdöl 60.39.

Bitcoin – 3365 (4096/3357).

Vorbörse – leicht besser, aber abwartend, L+G fest plus 3,1pc UBS gehalten, Richemont minus 0,2pc, restliche Titel leicht besser, aber Volatilität bleibt. Augen der Händler klar auf London /Brexit) gerichet.

Tendenz - Footsie plus 26 Punkte, DAX plus 20 Punkte, CAC plus 2 Punkte, SMI plus 11 Punkte, Dow Jones Futures minus 39 Punkte.