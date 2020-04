Oel-Nervosität dominiert !

Schindler – 1.Q: Währungsbereinigter Umsatz gehalten, CHF 2 447 Millionen (0,2pc in lokalen Währungen, frankenmässig minus 5,2pc). Auftragsbestand minus 8,4pc auf CHF 2 720 Millionen (lokal minus 3,2pc). Keine Ansage für das ganze Jahr.

Inficon – 1.Q: Umsatz leicht rückläufig, aber Auftragseingang deutlich über Vorjahr. Ausblick «verhalten positiv». Verzichtet aber auf eine Guidance 2020! UBS gibt Kursziel 750 kaufen!

Roche – 1.Q: Umsatz plus 2pc auf CHF 15,1 Milliarden, plus 7pc in konstanten Wechselkursen.

Credit Suisse – bringt morgen 1.Q.Zahlen.

Wall Street – 2. Hilfspaket pumpt weitere 484 Milliarden Dollar ins System. Trotzdem beherrscht das Virus weiterhin die amerikanische Politik, neben dem Chaos in der Erdölindustrie. Nervöse Börsen mit grossen Ausschlägen bleiben uns erhalten…

US-Kongress – bewilligt neues Hilfspaket für den Mittelstand über 484 Milliarden Dollar!

Barry Callebaut – Julius Bär senkt auf 2200 (2300) kaufen, Barclays 2000 (2200) marktgewichten.

Bell – Research Partners 300 (350) kaufen.

Swiss Prime Site – Research Partners senkt leicht auf 103 (109) halten.

Lonza – Julius Bär 440 (427) kaufen.

Sika – UBS 130 verkaufen! Vontobel bleibt bei 165 halten, Kepler Cheuvreux 170 halten, Baader-Helvea 180 zukaufen, Jefferies bleibt bei kaufen 210, SocGen weiter 213 kaufen.

Givaudan – Barclays 2850 (2800) untergewichten.

ABB – Jefferies 14.50 (18.50) unterdurchschnittlich.

Sulzer – Julius Bär senkt massiv auf 67 (107) halten, Vontobel weiter für kaufen 95, UBS 118 kaufen.

Kühne + Nagel – Baader Helvea 165 (200) kaufen.

Uhrenexporte März 1,36 Milliarden Franken, real minus 27pc, nominal minus 22pc.

Bitcoin – 6865 (6913/6823). Sehr enger Markt, bisher weniger Umsatz.

Ferner Osten - Tokio minus 0,7pc, Hongkong plus 0,2pc, Schanghai plus 0,4pc, Seoul plus 0,6pc, Singapur minus 1,0pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 0.9692, Euro 1.0525, CNY 7.0814, Gold 1686, Silber 14.82, Erdöl (Brent Juni) 16.06 (Erdölpreise zeitweise auf tiefsten Stand seit Juni 1999).

Vorbörse – erste Indikationen freundlich, aber Begeisterung hält sich in Grenzen: ABB plus 0,6pc, UBS plus 0,5pc, Roche plus 0,3pc, Credit Suisse minus 0,6pc, Adecco exD minus 4,8pc, Inficon plus 3,4pc! Kudelski plus 0,6pc, restliche Titel behauptet bis leicht freundlich, weiterhin volatil!

Tendenz - Footsie plus 44 Punkte, DAX plus 75 Punkte, CAC plus 26 Punkte. SMI vorbörslich plus 26 Punkte, Dow Jones Futures plus 107 Punkte.