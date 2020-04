Öl schwach - Gold schwach - Stimmung schwankend!

Falcon Bank – starke Gerüchte, Finma prüfe Entzug der Banklizenz (Malaysia-Skandal).

UBS – Schweizer BIP-2020 Prognose: erwartet starken Rückgang minus 4,6pc!

ABB – 1.Q: «schwieriges Quartal» - vor allem Gewinnmargen rückläufig. Reingewinn minus 30pc. Zahlen trotzdem über Analystenerwartungen. Gedämpfte Aussichten.

UBS – 1.Q: starker Gewinnzuwachs, aber «Vorsichtsmeldung» für den weiteren 2020-Verlauf. Beachtlicher Neugeldzufluss. Kern-Reingewinn plus 26pc.

Novartis – 1.Q: starker Umsatzzuwachs mit plus 11pc auf 12,28 Milliarden Dollar., über Erwartungen. Betriebsgewinn plus 34pc und ein Reingewinn von 2,17 Milliarden Dollar, sattes Plus von 24pc. Gute Zuversicht fürs restliche Jahr.

Bucher Industries – 1.Q: Spürt voll die «Virus»-Auswirkungen. Für das Gesamtjahr rechtet Bucher mit einem deutlichen Gewinnrückgang, Auftragseingang rückläufig.

HSBC – 1.Q. Gewinn minus 48pc auf $ 3.2 Milliarden gegenüber Vorjahr!

Wall Street – weiterhin nervös, ohne Richtungstrend, Tageslaunen funken herein. Macht alles weiterhin sehr volatil.

Cembra Money Bank – starkes 1.Q: Credit Suisse 106 (110) überdurchschnittlich.

BB Biotech – Julius Bär 65 (60) halten.

Sulzer – UBS 107 (118) kaufen.

Credit Suisse – Citigroup erhöht auf 14.30 (13.50) kaufen.

Dufry – Bank of America Merrill Lynch erhöht auf kaufen.

Roche GS – Morgan Stanley 370 (360) übergewichten! UBS 380 (350) kaufen.

Oerlikon – UBS 10.20 (11.20) kaufen.

Nestlé – Julius Bär 117 (116) kaufen.

Nestlé – Berenberg 120 (116) kaufen.

Idorsia – Goldman Sachs geht auf neutral.

Kühne+Nagel – Vontobel bleibt bei 132 halten, UBS bei 144 neutral, Morgan Stanley 145 marktgewichten, Julius Bär 152 halten, Baader-Helvea bleibt 165 kaufen.

Bitcoin – 7710 (7795/7658).

Ferner Osten - Tokio flat, Hongkong plus 1,0pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul plus 0,4pc, Singapur plus 0,1pc, Sydney minus 0,2pc, Dollar 0.9757, Euro 1.0563, CNY 7.0863, Gold 1697, Silber 14.97, Erdöl 18.97.

Vorbörse – SMI gibt sich freundlich, ABB plus 2,9pc, UBS plus 1,4pc, Novartis plus 0,2pc. SFSN, Bâloise und Helvetia ex Dividende, restliche Titel leicht besser, aber Volatilität jetzt schon spürbar.

Tendenz - Footsie plus 17 Punkte, DAX plus 39 Punkte, CAC plus 6 Punkte. SMI vorbörslich plus 72 Punkte, Dow Jones Futures plus 9 Punkte.