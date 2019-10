Sika weiterhin Wachstums- und Gewinnrenner - Ems ernüchtert!

Sika – 9 M: weiter auf Rekordwachstum – Umsatz plus 15,1pc lokal, plus 12,9pc in Franken. Eindrückliche Zahlen: EBIT plus 10,7pc, EBITDA plus 18,2pc. Gewinn CHF 527.7 Millionen, ein Plus von 7,4pc. Wachstumsschub durch die Übernahmen von Parex, Crevo-Hengxin, King Packages Materials und Belineco. Fünf neue Fabriken wurden eröffnet. Starker Ausblick fürs ganze Jahr: Umsatz von über acht Milliarden Franken und zweistelliges EBIT-Wachstum erwartet.

Ems Chemie – «Konjunkturrückgang bremst positiven Geschäftsverlauf» ist die etwas nüchterne Aussage. Nettoumsatz stagniert bei CHF 1 674 Millionen (1770). Rückgang Konsum- und Investitionsbereitschaft in China und Europa deutlich, in den USA erste Anzeichen von Verunsicherung. Fürs ganze 2019 erwartet EMS weiterhin «ein Betriebsergebnis (EBIT) auf Vorjahresniveau. Keine Dividendenhinweise.

Schindler – Umsatz CHF 8 255 Millionen (plus 4pc) , EBIT 923 Millionen, Gewinn 680 Millionen (klar leichter), Bestellungseingang überspringt 9 Milliardengrenze (plus 4,1pc).

Bucher Industries – 9 M Umsatzwachstum dank hohem Auftragsbestand, aber nachlassende Nachfrage. US landwirtschaftlicher Markt leidet unter weiter grosser Verunsicherung (Handelskriege). Aussichten durchzogen: hoher Franken, vielerorts Trockenheit und damit landwirtschaftliche Einbussen, insgesamt gedämpfter Optimismus!

Wall Street – weiter hohe Nervosität – Impeachment-Verfahren nimmt an Fahrt auf, bedrängt Trump durch Ukraine-Problem. Heute EZB, nächste Woche FED zwingt viele Händler zum Abwarten.

EZB – Europäische Zentralbank – heute Meeting. PK Draghi 0130 London Time. Werweisen: Bringt er seinen Schwanengesang?

Brexit – EU lässt sich Zeit zur Beantwortung der Verlängerungsfrage –

ABB – Händler: «Hauptsächlich Deckungskäufe haben den Titel gestern getrieben». JP Morgan erhöht leicht auf 18.50 (18) untergewichten, Wachstum bleibe herausfordernd trotz eindrücklichen Kostensenkungen.

ABB II -Julius Bär ist für 20 halten, Vontobel bleibt bei 22 halten, Kepler Cheuvreux bleibt bei kaufen 23, Credit Suisse 24.50 neutral, Deutsche Bank 20 (19.50) halten.

Novartis – UBS 89 (88) neutral.

UBS – Kepler Cheuvreux 12.50 (13) kaufen.

Swisscom – Deutsche Bank 519 (490) halten.

Sunrise – Barclays senkt auf 85 (90) marktgewichten.

Schmolz & Bickenbach – Coba 15 (30) Kapitalerhöhung ohne Empfehlung.

PSP - Vontobel bleibt bei 115 halten, sieht Projekte auf guten Wegen.

Polyphor – entdecken mit Forschenden der Universität Zürich Antibiotika mit neuartiger, effektiverer Wirkung.

Bitcoin – 7384 (7789/7372).

Ferner Osten - Tokio plus 0,6pc, Hongkong plus 0,6pc, Schanghai minus 0,3pc, Seoul plus 0,1pc (geringstes Wirtschaftswachstum der letzten zehn Jahre), Singapur plus 0,8pc, Sydney plus 0,3pc (Rio Tinto plus 1,0pc), Dollar 0.9904, Euro 1.1030, CNY 7.0689, Gold 1492, Silber 17.55, Erdöl 61.00!

Vorbörse – SMI gut gehalten, ABB plus 0,5pc, Sika plus 0,2pc, VAC plus 0,8pc, Ems minus 1,3pc, Dorma + Kaba ex Dividende minus 2,4pc, weitere Titel meist gut gehalten aber alles volatil.

Tendenz - DAX plus 22 Punkte, CAC plus 14 Punkte. SMI vorbörslich plus 18 Punkte, Dow Jones Futures minus 2 Punkte.