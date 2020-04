Verunsicherung allerorten - Politik vs. Wirtschaft - Volatilität bleibt sehr gross!

CH-Virus – Ansteckungen 25 688, 1138 Tote. UK-Virus – Regierung verlängert Lockdown bis 7. Mai.

USA – Präsident Trump beansprucht für sich alleiniges Recht, Märkte wieder zu öffnen. Gouverneure widersprechen teilweise vehement. Kann sich Trump Zoff leisten? Trump will das Land am 1. Mai öffnen (Reopening the USA). Das ist noch nicht gegessen!

OPEC – OPEC+ mit Saudis und Russland einigen sich auf scharfe Förderbremse. Kriegsbeil begraben? Erdölmärkte reagieren vorerst zurückhaltend.

Julius Bär – will (auf Ersuchen der Finma) Dividende aufteilen und GV auf den 18. Mai verschieben!

Wall Street – Streit Trump / Gouverneure der Staaten verunsichert Börse. Zudem aktuelle Virenberichte dominieren das Tagesgeschehen. Verunsicherung ob Gewinnausweise, vor allem bei den Banken. Volatilität bleibt sehr gross.

Temenos – JP Morgan 140 (180) übergewichten.

Kühne + Nagel – UBS bleibt bei 144 neutral, Bär 152 (163) halten, Baader-Helvea bleibt bei 200 kaufen! Citigroup 103 (120) verkaufen!

Sunrise – Morgan Stanley beginnt mit 92 marktgewichten.

UBS – Vontobel weiter kaufen 10, Julius Bär 11.80 kaufen, Barclays 9 (10) untergewichten!

Swiss Re – Jefferies senkt auf 80 (101) halten. Schätzungen wegen Coronakrise angepasst. Prognose für Gewinn pro Aktie mehr als halbiert!

Credit Suisse – Vontobel bleibt bei 8 halten, Julius Bär bei 11.50 kaufen, Barclays 8 (13) untergewichten!

Sonova – Credit Suisse passt auf 205 (260) an, ist hier aber für übergewichten.

Ems Chemie – Research Partners 550 (600) halten.

Sensirion – JP Morgan 36 (40) neutral (übergewichten)

Bitcoin – 6881 (6932/6813).

China – Exporte März in Yuan minus 3,5pc im Jahresvergleich. Für das erste Quartal Exporte minus 11,4pc.

Ferner Osten – Börsen Indien Feiertag geschlossen, Tokio plus 3,1pc, Hongkong plus 1,1pc, Schanghai plus 0,7pc, Seoul plus 1,9pc, Singapur plus 2,5pc, Sydney plus 1,5pc, Dollar 0.9643, Euro 1.0553, CNY 7.0448, Gold 1717, Silber 15.57, Erdöl 32.20.

Vorbörse – freundlich, UBS, ABB, Adecco plus 0,9pc, GAM minus 1,1pc, SIG exD minus 1,7pc, Temenos minus 5,4pc! restliche Titel meist gehalten bis freundlich, weiter volatil.

Tendenz - Footsie plus 59 Punkte, DAX plus 192 Punkte, CAC plus 49 Punkte. SMI vorbörslich plus 100 Punkte, Dow Jones Futures plus 302 Punkte.