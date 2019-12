Vorsichtiges Lavieren - mehrheitlich Abwarten - erneut volatiler Tag!

Bern – Bundesratswahlen heute – live am TV. Gewählt werden die sieben BR-Mitglieder, Bundeskanzler und Bundespräsident(in) 2020 und Vizepräsident des BR.

FED – heute Abend Pressekonferenz und Ausblick. Entscheidungen?

EZB – morgen reguläre Sitzung. Profis rechnen weiter mit keiner Zins(ver)änderung!

GB – morgen Wahlen – letzte Umfragen zeigen, dass Plus von Johnson stark zurückgegangen ist.

China/USA – Gerüchte halten sich, dass die neuen Strafzölle noch zurückgestellt werden könnten, «weil eine Einigung für eine Phase Eins doch noch möglich scheint.» Zölle betreffen Importe von über 160 Milliarden Dollar.

Aramco – heute Handelsbeginn am Tadawul (Saudi-Börse): Emissionspreis 32 Rial (US Dollar 8.50), Eröffnung um 35 erwartet.

Wall Street – hohe Nervosität, zu viele Unsicherheiten, wirtschaftlich und politisch.

ZKB Jahresfavoriten - LafargeHolcim, Swatch Group und Surveillance, defensive Roche GS und dividendenfreudige Zürich. Klarer Trendwende-Kandidat Aryzta, Cembra Money Banken wegen der Dividende und als Wachstum Gurit, Straumann und SoftwareOne

BKW – holt Grossauftrag für Höchstspannungsleitung in Deutschland!

Conzetta – Credit Suisse erhöht auf 1160 (1000) überdurchschnittlich!

Surveillance – JP Morgan geht auf 2600 (2500) neutral.

Schindler PS – Citigroup 241 (230).

Geberit – Kepler Cheuvreux senkt auf 450 mit abbauen (halten).

Credit Suisse – Kepler Cheuvreux bleibt bei kaufen 15: «keine Überraschungen.»

Autoneum – Vontobel 95 (100) halten.

SFS Group – Vontobel bleibt bei halten 90.

Bitcoin – 7270 (7395/7178).

Ferner Osten - Tokio minus 0,1pc, Hongkong plus 0,7pc, Schanghai plus 0,2pc, Seoul plus 0,3pc, Singapur plus 0,6pc, Sydney plus 0,7pc, Dollar 0.9848, Euro 1.0917, CNY 7.0386, Gold 1464, Silber 16.634, Erdöl 63.95.

Vorbörse – SMI gehalten – Roche plus 0,4pc, Novartis plus 0,2pc, Credit Suisse minus 0,2pc, Zürich minus 0,8pc, Geberit minus 1,1pc, restliche Titel leichter gestellt, mit der schon üblichen Volatilität, alles abwartend.

Tendenz - Footsie plus 22 Punkte, DAX minus 11 Punkte, CAC plus 2 Punkte. SMI vorbörslich plus 8 Punkte, Dow Jones Futures minus 17 Punkte.