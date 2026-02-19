Das ist an den Märkten passiert
...Halbleiterausrüstern wie VAT Group, Comet und Inficon aber auch jene von Huber+Suhner und Belimo. Diese dürften vom Bau grosser KI-Datencenter profitieren. Ausserdem neu auf dem Radar grosser US-Investoren erscheine der Tiefbauspezialist Implenia. Mit Accelleron und DKSH allerdings ganz andere Schweizer Aktien auf der UBS TOP 20 List für europäische Nebenwerte zu finden.
New Yorker Börse dank einem Schlussspurt kurz vor Sitzungsende im Plus. Gelegenheitskäufe bei Aktien wie Micron und Nvidia. Langfristzinsen steigen wieder, wenn auch nur langsam. Letztes Fed-Protokoll eher "hawkish". US-Aktienfutures heute früh erneut leicht im Plus. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Jüngste Rekordjagd muss erst einmal verdaut werden. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot. Gold und Silber machen weiter Boden gut.
SMI nur dank Schwergewicht Nestlé vorbörslich im Plus. Auch Zurich Insurance mit positiven Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Forbo und Dätwyler schwachen Cembra Money Bank gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Nestlé +2.8% (Zahlen, Ausblick)
Dätwyler +1.9% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
Cembra Money Bank -3.1% (Zahlen)
Amrize -1.7% (Gewinnmitnahmen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Nestlé: Jahresumsatz 89.49 Mrd Fr. (erw. 89.6 Mrd Fr.). Org. Wachstum +3.5pc (erw. +3.3pc). Op. Gewinn 14.39 Mrd Fr. (erw. 14.44 Mrd Fr.). Wachstumsbelebung im Schlussquartal. Ausblick überzeugt ebenfalls. Zudem 30. Dividendenerhöhung in Folge. Die von vielen befürchtete Enttäuschung bleibt aus... Royal Bank of Canada bleibt vorerst für SECTOR PERFORM bis 82 Fr. und Vontobel sogar für BUY bis 90 Fr.
Alcon: J.P. Morgan setzt die Aktie mit Blick auf die Zahlenveröffentlichung von kommender Woche auf die POSITIVE CATALYST WATCH LIST. Ist allerdings weiterhin nur für NEUTRAL bis 62.80 Fr.
Also: Kepler Cheuvreux streicht auf 175 (329) Fr. zusammen mit BUY. Trägt mit den Anpassungen der schwachen Gewinnentwicklung im letzten Jahr Rechnung. Research Partners deutlich zuversichtlicher mit HALTEN bis 240 (252) Fr.
Amrize: Basler KB erhöht auf 51 (48) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN, Berenberg Bank auf 70 (64) $ mit BUY und Jefferies auf 63.70 (58.30) $ mit HOLD.
Avolta: Gewinnt die Ausschreibung für Gastronomie-Verträge an den Flughäfen in Florenz und Verona. Forza Italia!
Cembra Money Bank: Jahresgewinn 179.6 Mio Fr. (erw. 185.1 Mio Fr.). Dividende +8pc auf 4.60 Fr. (erw. 4.57 Fr.) je Aktie. Zusätzliche Sonderdividende von 1 Fr. je Aktie eine willkommene Überraschung, wie Händler meinen. Ob dies die Gewinnenttäuschung gutmacht?
Clariant: Stimmenanteil von UBS Fund Management erstmals seit Dezember wieder unter 5pc. Der Beteiligungsveränderung liegt ein Verkauf von Aktien zugrunde.
Straumann: Barclays ist für OVERWEIGHT bis 114 (120) Fr., Bernstein Société Générale für OUTPERFORM bis 120 (125) Fr. und Jefferies für HOLD bis 110 (105) Fr.
Swisscom: Goldman Sachs erhöht widerwillig auf 470 (450) Fr. mit SELL. Gestriger Schlusskurs bei mehr als 700 Fr. (!!!).
Thurgauer KB: Jahresgewinn 162.3 Mio Fr. (erw. 162.7 Mio Fr.). Dividende mit 3.60 Fr. je Aktie etwas über Vorjahr.
Zug Estates: Liegenschaftenertrag 71.6 Mio Fr. (erw. 71.6 Mio Fr.). Op. Jahresgewinn 107.5 Mio Fr. (erw. 58.3 Mio Fr.). Vermutlich spielten hier Aufwertungsgewinne mit hinein.
Zurich Insurance: Op. Jahresgewinn 8.86 Mrd $ (erw. 8.69 Mrd $). Combined Ratio 92.6pc (93pc). SST-Quote 259pc (erw. 260pc). Dividende mit 30 Fr. je Aktie ohne Überraschungen. Kepler Cheuvreux bleibt für REDUCE bis 538 Fr.