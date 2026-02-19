New Yorker Börse dank einem Schlussspurt kurz vor Sitzungsende im Plus. Gelegenheitskäufe bei Aktien wie Micron und Nvidia. Langfristzinsen steigen wieder, wenn auch nur langsam. Letztes Fed-Protokoll eher "hawkish". US-Aktienfutures heute früh erneut leicht im Plus. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Jüngste Rekordjagd muss erst einmal verdaut werden. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot. Gold und Silber machen weiter Boden gut.