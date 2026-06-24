New Yorker Börse macht nach einem schwachen Start zwar Boden gut. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende allerdings klar im Minus. Chip-Aktien wie Micron oder Sandik mit prozentual zweistelligen Verlusten. Situation bei den Langfristzinsen bleibt ungemütlich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem Erholungsansatz. Gewinnen bis zu 0.5pc. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen tiefer. Gold und Silber auf dem tiefsten Stand seit November.