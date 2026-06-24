Das ist an den Märkten passiert
...Interroll, Swiss Marketplace Group, Kuros und Vetropack im "Tal der Tränen". Um Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als 300 Mio Fr. ergänzt, kommen auch noch Arbonia, Bellevue, Bystronic, Carlo Gavazzi sowie Peach Property hinzu. Angesichts der jüngsten Rekorde beim breit gefassten Swiss Performance Index (SPI) schon ganz schön ernüchternd...
New Yorker Börse macht nach einem schwachen Start zwar Boden gut. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende allerdings klar im Minus. Chip-Aktien wie Micron oder Sandik mit prozentual zweistelligen Verlusten. Situation bei den Langfristzinsen bleibt ungemütlich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem Erholungsansatz. Gewinnen bis zu 0.5pc. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen tiefer. Gold und Silber auf dem tiefsten Stand seit November.
SMI vorbörslich richtungssuchend. Freundliche Richemont, Holcim und Partners Group stehen schwächeren Swiss Life, Amrize und Swiss Re gegenüber. Bei den Nebenwerten sind PolyPeptide und AMS Osram gefragt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +2.1% (Kurszielerhöhung)
Stadler Rail +0.9%
Verlierer:
Amrize -1.1% (US-Vorgaben)
Cosmo -0.4%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: ZKB findet in einer 20 Seiten starken Branchenstudie verteidigende Worte mit ÜBERGEWICHTEN bis 1300 Fr. Erachtet den Bericht des Leerverkäufers Grizzly Research als fehlgeleitet.
Comet: Aktie gestern über weite Strecken Börsenschlusslicht. Oddo kippt diese aus der NEXTCAP CONVICTION LIST. Erhöhte das Kursziel erst vor einer Woche auf 500 (370) Fr. mit BUY.
AMS Osram: Aktie für J.P. Morgan ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 24.40 (23.60) Fr. Lobt die bessere Bilanz und geht künftig deshalb von tieferen Finanzierungskosten aus.
DKSH: Vertriebspartnerschaft mit Alland & Robert wird auf sieben weitere Länder ausgeweitet. Kepler Cheuvreux verteidigt die Aktie mit BUY bis 72 Fr.
Ems-Chemie: Kepler Cheuvreux ist für REDUCE bis 530 (505) Fr. Bankeigene Gewinnschätzungen werden um bis zu 3pc nach oben angepasst.
Holcim: Jefferies erhöht auf 78.40 (77) Fr. mit HOLD. Rechnet in Europa mit einer weiterhin schwachen Entwicklung bei den Absatzvolumen aus.
Klingelnberg: Jahresumsatz 285.4 Mio €. Op. Gewinn 10.3 Mio €. Verzichtet aufgrund des schwierigen Umfelds auf konkrete Ziele fürs neue Geschäftsjahr.
Leclanché: Erhält mehr Zeit, um den Finanzierungsnachweis für die CINEA-Förderung erbringen zu können. Es stehen immerhin Fördergelder von mehr als 74 Mio € im Raum.
Lindt&Sprüngli: Bank of America ist für BUY bis 13'400 (13'700) Fr. Zuständiger Analyst rudert bei den Wachstumsprognosen für die erste Jahreshälfte zurück.
Lonza: Goldman Sachs trimmt auf 665 (670) Fr. mit BUY. Trifft aus London eine weitere verkappte Kaufempfehlung ein? Mehr dazu um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Kühne+Nagel: UBS erhöht auf 179 (177) Fr. mit NEUTRAL. Nimmt auf die Zahlen hin nur kleinere Schätzungsanpassungen vor. Goldman Sachs deutlich zuversichtlicher mit BUY bis 230 (220) Fr.
Nestlé: Platinum Equity angeblich letzter verbleibender Interessent für eine Beteiligung am Wasser-Geschäft, wie Bloomberg in Erfahrung gebracht haben will. Werden endlich Nägel mit Köpfen gemacht?
Oerlikon: UBS erhöht auf 3.80 (3.55) Fr. mit NEUTRAL. Zuständiger Analyst geht fürs zweite Quartal von einer Wachstumsbelebung aus.
Richemont: Aktie für Jefferies ein Kauf bis 200 (165) Fr. Die Cartier-Mutter dürfte im ersten Quartal nahtlos an das starke Schlussquartal anknüpfen.
SIG Group: Swisscanto kauft wacker Aktien zu. Fondstochter der ZKB hält erstmals seit April wieder mehr als 3pc am Verpackungsmaschinenhersteller.