New Yorker Börse mit vierter Sitzung mit Gewinnen in Folge. Allerdings noch keine Entspannung bei den Zinsen. Kursfeuerwerk bei Schwergewicht Alphabet hilft breitem Markt. Nachbörslicher Kurseinbruch bei Facebook setzt den US-Aktienfutures im asiatischen Handel zu. Reisst diese um bis zu 2.6pc in die Tiefe. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Mal schauen wie sich Europa und die Schweiz heute so schlagen.