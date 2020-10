New York gegen Handelsende schwächer. Glaube an Durchbruch beim Fiskalpaket noch vor den Wahlen schwindet. US-Futures nachbörslich mit Verlusten von bis zu 0.4 Prozent. Aktien in Asien ebenfalls im Angebot. Verkaufsdruck halte sich vorerst aber in Grenzen, so Händler. Lässt für Europa und die Schweiz hoffen. Warten auf den Markteintritt der Amerikaner am Nachmittag.