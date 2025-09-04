...im Durchschnitt um 2pc rückläufig. Für die Grossbank und ihre Strategen ist diese saisonale Schwäche allerdings kein Grund zur Sorge. Sie raten Anlegerinnen und Anlegern dazu, schrittweise Aktien zu kaufen und Marktrückgänge zum Ausbau ihrer Aktienbestände zu nutzen. Das Ganze kommt so etwas wie einer Durchhalteparole gleich. Allerdings sind die Kurse rückblickend so stark nun auch wieder nicht gefallen...