Geschehen an der New Yorker Börse ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Chip-Aktien wie jene von Sandisk oder AMD stark nachgefragt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings im Angebot. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen gewohnt uneinheitlich. Europa und die Schweiz vorerst noch richtungssuchend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen weiterhin kraftlos. Auch Gold und Silber mit einem eher schweren Stand.