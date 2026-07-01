Das ist an den Märkten passiert
...knapp 5pc (!!!) im Plus. Dürfte insbesondere Grossaktionär Thomas Schmidheiny und seine Mitinvestoren freuen. Sind über ihr Investment-Vehikel Spectrum Entrepreneurial Ownership (SEO) mit gut 5pc an Tecan beteiligt. Dem UBS-Analysten zufolge dürften beim Laborausrüster die Jahre mit rückläufigen Umsätzen überstanden sein.
Geschehen an der New Yorker Börse ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Chip-Aktien wie jene von Sandisk oder AMD stark nachgefragt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings im Angebot. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen gewohnt uneinheitlich. Europa und die Schweiz vorerst noch richtungssuchend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen weiterhin kraftlos. Auch Gold und Silber mit einem eher schweren Stand.
Richemont und Alcon vorbörslich einzige SMI-Aktien mit negativen Vorzeichen. Lonza gefragt. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Tecan, Cosmo und Sandoz schwachen Galderma sowie nachgebenden Bucher und BKW gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Tecan +4.6% (Heraufstufung)
Lonza +2.1% (neuer Grossauftrag)
Verlierer:
Galderma -6.9% (Produktrückschlag)
BKW -1.4% (Kurszielreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Medartis: Der Verkäufer von Aktien der letzten Wochen hat endlich einen Namen. Nordflint Capital Partners reduzieren ihr Paket auf unter 5pc. Skandinavier hielten in der Spitze einst sogar knapp 12pc am Medizinaltechnikunternehmen.
ABB: Bank of America erhöht auf 88 (83) Fr. mit NEUTRAL. J.P. Morgan und Vontobel zögerlicher mit NEUTRAL bis 80 (70) Fr. beziehungsweise HOLD bis 80 (72) Fr.
Belimo: Vontobel erhöht auf 1080 (985) Fr. mit BUY. Geschäft mit Datencentren gewinnt für das Unternehmen an Bedeutung.
BKW: UBS trimmt auf 145 (160) Fr. mit NEUTRAL. Zuständiger Analyst warnt vor kurzfristig verhaltenen Aussichten im Bereich der Wasserkraft sowie vor rückläufigen Handelsgewinnen.
Bucher: Kepler Cheuvreux ist für HOLD bis 330 (360) Fr. Dem neuen Kursziel liegen um bis zu 7pc tiefere Gewinnschätzungen zugrunde.
Centiel: Ernennt Paolo Doria zum Finanzchef. ZKB will es wissen mit ÜBERGEWICHTEN bis 9.20 (8.10) Fr.
Dormakaba: Deutsche Bank erhöht auf 78 (77) Fr. mit BUY. Nimmt auf die Zahlenpublikation hin homöopathische Schätzungsanpassungen vor.
Interroll: Übernimmt den norwegischen Vertriebspartner Interroll AS. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis.
Lonza: Basler bauen ihre Zusammenarbeit mit einem nicht namentlich genannten biopharmazeutischen Unternehmen aus den USA aus. In der Medienmitteilung ist von einem Auftragsvolumen in Milliardenhöhe die Rede. Positiv. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 670 Fr.
Partners Group: Investiert für Kunden 250 Mio $ in ein Flugzeugleasing-Portfolio. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 875 Fr.
Sandoz: Aktie für Barclays ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 81 (75) Fr. Die steigenden Kurse der letzten Tage machen Appetit auf mehr.
Santhera: Medikament Agamree in frühen Versuchsreihen mit ermutigenden Ergebnissen auf dem Gebiet entzündlicher Krankheiten. Stifel bleibt für BUY bis 25 Fr.