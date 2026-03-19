Das ist an den Märkten passiert
...die defensiven Stärken sowie auf das widerstandsfähige Gewinnprofil hiesiger Grossunternehmen. Auch die Folgen des erstarkten Frankens hält er für verkraftbar. Seines Erachtens gibt es aus Anlegersicht kein Vorbeikommen am Schweizer Aktienmarkt. Racheter und seine Mitstrategen setzen neben Alcon, Holcim, Lindt&Sprüngli, Richemont und Sandoz auch auf das Schwergewicht Nestlé.
New Yorker Börse bröckelt im Tagesverlauf ab. Wichtigste Indizes trotz Aufbäumen kurz vor Sitzungsende nur unwesentlich über ihren Tagestiefstständen. Langfristzinsen ziehen nach dem Nullentscheid der Fed kräftig an. Erweisen sich als Spielverderber. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren weitere 0.3pc. Dortige Börsen mit deutlichen Abgaben. Vorzeichen für Europa und die Schweiz klar negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Druck. Gold und Silber zeigen sich hingegen widerstandsfähig.
SMI vorbörslich deutlich tiefer. Logitech einziger Blue Chip im Plus. Bei den Nebenwerten stehen solide Forbo und Lindt&Sprüngli schwachen SIG, Accelleron, Sandoz und Swissquote gegenüber. Ökonomen erwarten auch von der SNB einen zinsseitigen Nullentscheid.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Logitech +0.7% (Aktienrückkauf)
Lindt&Sprüngli +0.5% (Gegenbewegung)
Verlierer:
Amrize -2.8% (US-Vorgaben)
Swissquote -2.5% (Zahlen, Kryptos)
DocMorris: Op. Jahresverlust 48.2 Mio Fr. (erw. 50.3 Mio Fr.). Flüssige Mittel per Ende Dezember bei 160 Mio Fr. Versandapotheke rudert bei den längerfristigen Wachstumszielen zurück. Standort Ludwigshafen soll geschlossen werden. Eine vorwärtsgerichtete Wachstumsstrategie sieht anders aus...
Logitech: Verwaltungsrat gibt grünes Licht für ein üppiges Aktienrückkaufprogramm. Lausanner wollen über die nächsten drei Jahre Aktien im Gegenwert von bis zu 1.4 Mrd $ zurückkaufen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 95 Fr. und Vontobel gar für BUY bis 96 Fr.
Newron: Finanzierung seitens der Europäischen Invetitionsbank (EIB) erfolgreich verlängert. Fälligkeit neuerdings erst im Frühsommer 2028.
PolyPeptide: Bankenkonsortium hat die Kreditlimite auf 200 Mio € erhöht. Stärkt die finanzielle Flexibilität des Pharmazulieferers.
SMG: Barclays setzt nach den Zahlen den dicken Rotstift an. Senkt auf 37 (52.50) Fr. mit EQUAL WEIGHT. IPO-Bank UBS widerspricht mit BUY bis 51.90 (57.50) Fr. und verweist auf die starke Marktstellung in den Bereichen Automobile und Immobilien. J.P. Morgan deutlich zurückhaltender mit OVERWEIGHT bis 36 (41) Fr.
Stadler Rail: Kepler Cheuvreux geht auf BUY (Hold) bis 25 (19.50) Fr. Basler KB ist für MARKTGEWICHTEN bis 22 (24) Fr. und Research Partners für KAUFEN bis 28 (26.70) Fr.
Straumann: Der SIX wird ein grösserer Titelverkauf aus dem Verwaltungsratsgremium in Höhe von 2.5 Mio Fr. gemeldet. Und das in unmittelbarer Nähe zu den Mehrjahrestiefstkursen.
Swisscom: Lanciert gemeinsam mit Vodafone und Lokalmatador Telecom Italia Mobile eine 5G-Initiative in Italien. Bis zu 6000 zusätzliche Mobilfunkmasten geplant. Allerdings dennoch keine negativen Folgen für den freien Cashflow erwartet, wie aus der Medienmitteilung hervorgeht.
Swissquote: Jahresgewinn vor Steuern 420.2 Mio Fr. (erw. 390.4 Mio Fr.). Nettoneugeld 0 Mrd Fr. (erw. 8.5 Mrd Fr.). Dividende +23pc auf 7.40 Fr. (erw. 6.30 Fr.) je Aktie. Erfreulich. Aktie soll im Verhältnis 10 zu 1 gesplittet werden. Vontobel bleibt für HOLD bis 540 Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 510 Fr.
Tecan: Vontobel senkt auf 138 (160) Fr. mit HOLD. Branchenumfeld für den Laborausrüster bleibt schwierig.