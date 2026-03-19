New Yorker Börse bröckelt im Tagesverlauf ab. Wichtigste Indizes trotz Aufbäumen kurz vor Sitzungsende nur unwesentlich über ihren Tagestiefstständen. Langfristzinsen ziehen nach dem Nullentscheid der Fed kräftig an. Erweisen sich als Spielverderber. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren weitere 0.3pc. Dortige Börsen mit deutlichen Abgaben. Vorzeichen für Europa und die Schweiz klar negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Druck. Gold und Silber zeigen sich hingegen widerstandsfähig.