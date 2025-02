Die Aktien des Sportwagenbauers Ferrari untermauerten einmal mehr ihre Ausnahmestellung im Autosektor. Der Kurs kletterte am Nachmittag um dreieinhalb Prozent auf ein Rekordhoch von 460 Euro und schloss mit einem Plus von 3,4 Prozent. Damit lag das Ferrari-Papier nicht nur an der Spitze des EuroStoxx 50, sondern war der mit Abstand beste Autotitel in Europa.