Im Fokus stehen die Grossbanken CS (+2,5 Prozent) und UBS (+2,0 Prozent), die nach anfänglichen Verlusten deutlich in die Gewinnzone vorgestossen sind. Im ersten Quartal resultierte bei der CS unter dem Strich ein bereinigter Vorsteuerverlust von 1,3 Milliarden Franken. Zudem stellte die Bank für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2023 einen erheblichen Vorsteuerverlust in Aussicht. Ausserdem sind auch im ersten Quartal 2023 Kundengelder und Kundeneinlagen in zweistelliger Milliardenhöhe abgeflossen. Am Markt wird das Ergebnis als "ungefähr so schlecht wie befürchtet" bezeichnet. Händler sprechen auch von Käufen nach dem Motto "buy on bad news". Im Sog der Grossbanken gewinnen auch Partners Group (+2,1 Prozent).