Laut UniCredit-Analyst Christian Basellini ist dies das erste Mal, dass eine in Hongkong gelistete Aktie ein Zweitlisting an einem europäischen Markt erhält. "Jetzt müssen wir abwarten, ob die Aktie an beiden Märkten ausgewogen gehandelt wird oder ob einer der beiden Märkte überwiegt." Basellini geht davon aus, dass weitere in Hongkong gelistete Unternehmen dem Beispiel von Ferretti folgen und einen Börsengang in Europa anstreben werden. Unter anderem hat das Modehaus Prada Interesse an einer Notierung in Mailand zusätzlich zu seinem derzeitigen Listing in Hongkong bekundet. Die an der Hongkonger Börse gehandelten Ferretti-Aktien legten am Dienstag um mehr als zwei Prozent zu.