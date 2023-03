Dass die SVB in wesentlichen Teilen von First Citizens Bank übernommen wird, liess die Aktien der Muttergesellschaft First Citizens BancShares , um knapp 54 Prozent nach oben schnellen. Am 10. März war das auf Start-up-Finanzierung spezialisierte Geldhaus SVB unter staatliche Kontrolle gekommen, da es in eine Schieflage geraten war. Fed-Vize Michael Barr nannte den Zusammenbruch einen "Lehrbuchfall von Missmanagement".