Der jüngste Anstieg der Renditen am Anleihemarkt setzt sich so nicht fort. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Verbraucherpreise haben dem Markt keine klare Richtung gegeben. Der Abwärtstrend bei der Inflation hat sich in den Vereinigten Staaten im Oktober nicht fortgesetzt und die Inflationsrate ist wieder gestiegen. Die Jahresinflationsrate kletterte von 2,4 Prozent im Vormonat auf 2,6 Prozent. Dieser Anstieg war allerdings von Ökonomen so erwartet worden.