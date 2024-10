Der Diätkonzern WeightWatchers will die Bestseller-Abnehmspritze der dänischen Pharmafirma Novo Nordisk anbieten und treibt damit seine Aktie an. Die Papiere des New Yorker Unternehmens schiessen um mehr als 35 Prozent in die Höhe und sind mit 1,07 Dollar so teuer wie seit Juli nicht mehr. WeightWatchers hat mitgeteilt, es würde das Abnehmmedikament Wegovy als Teil seiner Gewichtsmanagementprogramme bereitstellen. Mehrere andere Telemedizin-Unternehmen wie Noom und Hims & Hers Health bieten das Präparat bereits an.