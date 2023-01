Die Aktien von Kühne+Nagel haben auch am Mittwochnachmittag wieder Kursverluste zu beklagen. Händler erklären sich diese mit zwei negativen Studien aus dem amerikanischen Raum zur europäischen Transportindustrie. In beiden Studien werden die Valoren des Logistikunternehmens aus Schindellegi zum Verkauf empfohlen. Kühne+Nagel verlieren 0,9 Prozent auf 216,40 Franken. Die Tagestiefstkurse liegen gar bei 213 Franken. Dem steht ein um 0,78 Prozent höherer Gesamtmarkt (SPI) gegenüber.



Für die nicht namentlich bekannten Autoren der Bank of America dürfte die europäische Transportindustrie noch bis mindestens Mitte dieses Jahres mit rückläufigen Luft- und Seefrachtansätzen zu kämpfen haben. Sie begründen diese

Prognose einerseits mit reichlich vorhandenen Kapazitäten, andererseits aber auch mit Anhaltspunkten für eine Nachfrageabschwächung. Die Analysten sehen rund um die Berichterstattung für das vergangene Jahr gerade bei den zukunftsgerichteten Aussagen ein gewisses Enttäuschungspotenzial. Die Aktien von Kühne+Nagel stuften sie wie bis anhin mit "Underperform" ein, was einer Verkaufsempfehlung gleichkommt.



Auch die für Goldman Sachs tätigen Analysten um Patrick Creuset wähnen die europäischen Transportunternehmen in einem Abwärtszyklus. Sie reduzieren ihre Gewinnerwartungen für dieses und das kommende Jahr deshalb unter die Konsensschätzungen. Dadurch fällt das 12-Monats-Kursziel für die Valoren von Kühne+Nagel auf 186 (189) Franken. Das Anlageurteil lautet wie bis anhin "Sell".