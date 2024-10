Der MDax der mittelgrossen deutschen Börsenunternehmen verlor am Dienstag letztlich 1,01 Prozent auf 27'060,92 Zähler. Auch in Europa bestimmten Kursverluste das Bild. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,4 Prozent im Minus. Die nationalen Indizes in Zürich und London gaben deutlicher nach. In New York fiel der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss etwas zurück, wogegen der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zulegte.