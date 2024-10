«Die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten sorgten für einen holprigen Start ins vierte Quartal», ergänzte Jens Klatt, Marktanalyst beim Handelshaus XTB. Was dem Dax eventuell ein wenig unter die Arme greifen könnte, sei der «Tag der Deutschen Einheit» am Donnerstag, an dem die Börse geöffnet ist. Bei einem ruhigen Handelsverlauf könnte sich der Dax demnach zumindest stabilisieren. Weitere Abschläge an der Wall Street aber könnten Klatt zufolge bei dem zu erwarten dünnen Handel für einen schärferen Abwärtsimpuls sorgen.