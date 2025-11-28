Der Dax knüpfte am Freitag an seine jüngste Erholung an und gewann 0,29 Prozent auf 23'836,79 Punkte. Damit legte der Leitindex auf Wochensicht um mehr als drei Prozent zu, die Novemberbilanz fällt mit einem Abschlag von einem halben Prozent dagegen leicht negativ aus. Für den MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten ging es zum Wochenschluss 1,37 Prozent auf 29'937,15 Zähler nach oben.