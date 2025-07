Am New Yorker Aktienmarkt verzeichnete der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa moderate Verluste. Etwas nach oben ging es für den technologielastigen Nasdaq 100. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit plus 0,20 Prozent auf 5'355,20 Zähler. In Zürich ging es für den SMI etwas nach unten. In London verbuchte der FTSE 100 deutlichere Zuwächse.