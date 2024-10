Bevor am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) über die Leitzinsen entscheidet und diese wohl etwas weiter lockern dürfte, stand zunächst einmal der Quartalsbericht von Adidas im Blick. Zwar hatte der Sportartikelhersteller nicht enttäuscht, sondern nach einem besser als erwartet ausgefallenen Jahresviertel seine Prognosen für 2024 erneut erhöht. Den Aktien half das nach einem zuletzt guten Lauf dennoch nichts - Sie sackten am Dax-Ende um 6,3 Prozent ab. Die Papiere des Wettbewerbers Puma dagegen, denen von einigen Analysten Nachholbedarf attestiert wird, zogen an der MDax-Spitze um 3,6 Prozent an.