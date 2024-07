Trotz der Erholung am Freitag bleiben die charttechnischen Signale für den Dax erst einmal durchwachsen. So war er in der auslaufenden Woche unter den Mitte Juni gestarteten Erholungstrend gefallen und hat diesen am Freitag lediglich von unten getestet. Der zuletzt ebenfalls schwache MDax der mittelgrossen Börsenwerte gewann am Freitag 0,66 Prozent auf 25.116,62 Punkte.