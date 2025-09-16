Die dieses Jahr schwer gebeutelten Aktien von Puma erhielten erneut Rückenwind von Spekulationen über die Möglichkeit einer Fusion mit Adidas . Am Vortag hatten sie schon etwas zugelegt, nachdem ein Investor am Freitag einen Zusammenschluss in einem Interview ins Spiel gebracht hatte. Für den Puma-Kurs ging es nun weitere 2,9 Prozent nach oben, während Adidas um 1,4 Prozent nachgaben.