Die Aktien von Apple werden in Frankfurt 5 Prozent tiefer gehandelt. Apple hatte zuvor eine Umsatzwarnung veröffentlicht.

Das Coronavirus hat den Technologie-Giganten Apple zu einer Umsatzwarnung gezwungen. In Asien hat diese auf breiter Front zu Kursverlusten geführt. Besonders deutlich sind Technologie-Aktien unter die Räder gekommen.

Der iPhone-Hersteller hat wegen des Virus seine eigenen Umsatz-Ziele zurückgenommen. Dies führte bei den verschiedenen Zulieferern von Apple asienweit zu teilweise deutlichen Kursverlusten. Aber auch die verfehlte Gewinnentwicklung der Grossbank HSBC wird als Beweis für den negativen Effekt des Virus gesehen. Die Unsicherheit um die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Lungenerkrankung dürften zunächst das Marktgeschehen bestimmen.

Der SMI fällt nach dem Start um 0,5 Prozent zurück und tendiert bei 11'111 Punkten. Im SMI fallen vor allem China-abhängige Titel wie Richemont (-1,5 Prozent) und Swatch (-1,3 Prozent). Auch Geberit (-1,1 Prozent) und Alcon (-1 Prozent) zeigen deutliche Abgaben.

Derweil ist der Nachrichtenfluss bei den Blue Chips überschaubar. Hier stechen die Anteilsscheine von LafargeHolcim (-0,9 Prozent). Konkurrent HeidelbergCement rechnet auch 2020 mit einer guten Baustoffnachfrage.

Stark ist auch das Minus bei dne Sonova-Aktien (-1,5 Prozent). Der Anbieter von Hörlösungen startet einen Rückruf bei seiner US-Tochter Advanced Bionics. Das Unternehmen holt freiwillig alle nicht implantierten Geräte der ursprünglichen Version des HiRes Ultra und Ultra 3D Implantates zurück. Die Massnahme wird die Umsatz- und Gewinnentwicklung von AB während der laufenden Einführung der neuen Version vorübergehend negativ beeinflussen.

Im breiten Markt folgen Straumann mit -2,8 Prozent. Der Dentalimplantat-Hersteller hat 2019 den Umsatz erneut markant gesteigert und erwartet auch für das laufende Jahr ein zweistelliges organisches Wachstum. Allerdings bleibe der Ausblick etwas hinter dem Konsens zurück, heisst es in einem ersten Kommentar der UBS.

Mit Basilea (-4,1 Prozent) sorgt noch ein weiteres Mitglied aus den hinteren Reihen am Dienstagmorgen mit Zahlen für Nachrichten.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, fallen im vorbörslichen Handel in Frankfurt die Aktien von Apple um 6,3 Prozent. Apple hat die Umsatzziele gestrichen, weil das Coronavirus das Geschäft in China belastet.

Julius Bär berechnet den SMI um 0,3 Prozent tiefer bei 11'130 Punkten. Zykliker wie ABB und Adecco (je -0,5 Prozent) sind am stärksten tiefergestellt. Einzige SMI-Aktie im Plus in LafargeHolcim (+0,3 Prozent): Konkurrent HeidelbergCement liess heute mitteilen, dass 2020 ein weiterhin gutes Geschäft bei den Baustoffen erwartet werde.

Am breiten Markt fallen AMS (-2,9 Prozent) und Basilea (-1,4 Prozent) deutlich. Straumann (+0,1 Prozent) sind hingegen trotz durchwachsener Zahlen leicht höher gestellt.

Die Ölpreise haben am Dienstag ihre jüngste Erholung unterbrochen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 57,12 US-Dollar. Das waren 55 Cent weniger als am Montag.

Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel auf 51,71 Dollar, das waren 34 Cent weniger als Montag. Grössere Impulse hatte es zum Wochenauftakt wegen des Feiertags in den USA nicht gegeben.

Der Aktienmarkt in Tokio hat nach einer Umsatzwarnung von Apple wegen des Coronavirus-Ausbruchs mit einem deutlichen Minus den Handel begonnen. Besonders Technologie-Werte zogen die wichtigsten Indizes am Dienstag ins Minus.

Der iPhone-Hersteller hatte zuvor wegen des Ausbruchs in China seine eigenen Umsatz-Ziele zurückgenommen. Die Hersteller von Maschinen zur Fertigung von Halbleitern wie Tokyo Electron sackten ab. Zuvor war bekanntgeworden, dass die USA Massnahmen zur Unterbindung von Chiplieferungen an Huawei prüfen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,5 Prozent tiefer bei 23'180 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 109,67 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,9947 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9806 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0828 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0619 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2998 Dollar.

