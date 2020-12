06:45

Der Schweizer Aktienmarkt steht gemäss der vorbörslichen Indikation tiefer. Der SMI tendiert nach Daten der IG Bank um 0,3 Prozent im Minus.

+++

05:55

Die asiatischen Märkte haben sich am Mittwoch von dem Zurückrudern des US-Präsidenten Donald Trump bei der Unterzeichnung des milliardenschweren Corona-Hilfspakets nicht verunsichern lassen.

Trump slams relief package, calls on Congress to send him new bill increasing stimulus checks from $600 to $2,000 https://t.co/p3essG9rlE pic.twitter.com/zCn6p0TB2J

— The Hill (@thehill) December 23, 2020