Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,71 Prozent höher.

Die Nervosität der Anleger hat sich zuletzt etwas gelegt. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Dienstag in einer sehr grossen Schwankungsbreite von 1,20 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 126 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 10'485,91 Punkten. Der VSMI ist am Montag um 7,3 Prozent auf 22,94 Punkte gesunken.

US-Vorgaben gibt es für den Dienstag wegen eines Feiertags keine. Derweil dürfte an den Märkten allgmein das mittlerweile entfesselte Inflationsgespenst noch eine Weile sein Unwesen treiben. Die Furcht vor stark steigenden Preisen geht einher mit der Sorge, dass die Zentralbanken bei der Bekämpfung der hohen Teuerung nicht allzu viel Rücksicht auf die Konjunktur nehmen. Schliesslich können stark steigende Zinsen das Wirtschaftswachstum abwürgen, weil teurere Kredite sowohl die Investitionen als auch den Konsum dämpfen können.

Vor diesem Hintergrund sinken die Erwartungen der Börsianer an die nächste Berichtssaison der Firmen. Bevor diese beginnt, sind aber noch weitere Makrodaten auf der Agenda. In der Schweiz sind dies die jüngsten Zahlen zum Schweizer Aussenhandel und den Uhrenexporten im Mai. Am Nachmittag dürften die Daten zum US-Häusermarkt beachtet werden. Beobachter rechnen wegen der steigenden Hypothekenzinsen mit einer tieferen Zahl an verkauften Häusern.

Die Termingeschäfte deuten auf eine positive Eröffnung der US-Börsen hin.:

Dow Jones Futures: +1,41 Prozent

S&P 500 Futures: +1,61 Prozent

Nasdaq Futures: +1,69 Prozent

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,8 Prozent höher bei 26'225 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 1,7 Prozent und liegt bei 1849 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,4 Prozent.

"Ich denke, dass das positive Bild, das wir heute Morgen sehen, nicht unbedingt darauf zurückzuführen ist, dass sich die Leute wieder in Richtung Risikoanlagen bewegen", sagte Analystin Kerry Craig von JPMorgan. "Es ist nur das normale Verhalten nach dem sehr grossen Ausverkauf, um eine Verschnaufpause zu bekommen, weil sich an der Makrofront in der letzten Woche grundsätzlich nichts geändert hat.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 134,99 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,6814 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9669 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0529 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0183 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2271 Dollar.

(Bloomberg/Reuters/AWP/cash)