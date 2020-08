14:40

Der Leitindex Dow Jones Industrial wird vom Broker IG gut ein Stunde vor der Startglocke 0,1 Prozent niedriger indiziert bei 27'170 Punkten. Wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt gaben den Kursen vorbörslich dagegen etwas Unterstützung.

Die US-Regierung will auf breiter Front "nicht vertrauenswürdige" Apps aus China von Smartphones der Amerikaner fernhalten. "Apps aus der Volksrepublik China bedrohen unsere Privatsphäre, verbreiten Computerviren und streuen Propaganda und Falschinformationen", erklärte US-Aussenminister Mike Pompeo in der Nacht zum Donnerstag. Sie sollten aus den App Stores in den USA entfernt werden.

"With parent companies based in China, apps like Tiktok, WeChat and others are significant threats to the personal data of American citizens."

US Secretary of State Mike Pompeo has said he will work to ban "untrusted" Chinese apps from US app stores https://t.co/pzuqFLpHlZ

— Telegraph Technology Intelligence (@TelegraphTech) August 6, 2020