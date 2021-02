07:05

Gemäss dem Broker IG steht der SMI um 0,1 Prozent bei 10'590 Punkten tiefer und dürfte damit etwas schwächer in den Handel gehen.

+++

Der von Twitter-Chef Jack Dorsey mitgegründete und geführte US-Bezahldienst Square hat für 170 Millionen Dollar (140 Mio Euro) rund 3318 Bitcoins gekauft. Das Unternehmen gab die Investition am Dienstag nach US-Börsenschluss bekannt und bezeichnete sie als "Teil eines anhaltenden Bekenntnisses zu der Kryptowährung".

+++

06:05

Die Kryptowährung Bitcoin handelt derzeit für 50'897 Dollar. Am Dienstag war der Kurs zeitweise unter 45'000 Dollar gefallen. Unterstützung erhält der Kurs durch positive Kommentare der bekannten US-Fondmanagerin Cathie Woods, die die Anlagegesellschaft Ark Investment Management leitet.

Wood kaufte auch Tesla-Aktien für 120 Millionen Dollar und entfacht damit Hoffungen, dass der Kurs des Elektroautoherstellers wieder steigen wird. Die Tesla-Aktie hat um 25 Prozent korrigiert und hat 200 Milliarden Dollar Marktwert verloren, nachdem Firmengründer Elon Musk sich für Bitcoin starkgemacht hat.

Bitcoin rallied back above $50,000, aided by supportive comments from Ark Investment Management’s Cathie Wood https://t.co/Zxo7pVUs6M — Bloomberg Markets (@markets) February 24, 2021

+++

06:00

Gewinnmitnahmen haben am Mittwoch die asiatischen Börsen zunächst ins Minus tendieren lassen. Die Aktien legten wieder zu, nachdem die Zentralbanken von Washington bis Wellington ankündigten, ihre konjunkturstützende Geldpolitik beizubehalten.

Die US-Wirtschaft sei noch weit "von den Beschäftigungs- und Inflationszielen entfernt", so dass die Zinssätze niedrig bleiben würden, sagte der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell. Auch die neuseeländische Zentralbank nahm am Mittwoch ebenfalls keine Änderungen an ihren Zinssätzen vor und erklärte, dass die Politik so lange stimulierend bleiben müsse, bis die Inflation dauerhaft bei zwei Prozent liege und die Beschäftigung das maximale Niveau erreiche.

Konjunktur - Fed-Chef Powell sieht US-Wirtschaft noch für geraume Zeit am Hilfe-Tropf https://t.co/NkoXlAS959 pic.twitter.com/8zO3F61gTo — cash (@cashch) February 23, 2021

"Der allgemeine Eindruck ist, dass Powell in den kommenden Monaten einfach weiter das gleiche Lied singen wird", sagte Edward Moya, Marktanalyst bei Oanda in New York. "Solange wir nicht sehen, dass mehr als die Hälfte der zehn Millionen Arbeitsplätze wieder entstehen, wird Powell seinen Singsang nicht ändern."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendiert 1 Prozent tiefer bei 29'845 Punkten.

+++

05:25

Die Börse in Shanghai lag 1,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 2,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

+++

05:20

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 105,49 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4609 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9062 Franken.

Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2150 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1010 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,4158 Dollar.

