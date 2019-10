06:40

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Die japanischen Aktien stiegen in einer verspäteten Reaktion auf ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China, da am Montag der Handel in Tokio aufgrund eines Feiertags ausgesetzt war.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt derzeit um 1,8 Prozent höher bei 22'198 Punkten.

Hong Kong protesters target mainland China-based brands with fire bombs, metal bars and spray paint https://t.co/4Oxoswc3qc pic.twitter.com/Qajkn2VFpU — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) October 15, 2019

Die chinesischen Aktien zeigten sich zunächst schwächer. Berichte über ein "Phase 1"-Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und China in der vergangenen Woche hatten die Märkte zuvor bejubelt, aber der Mangel an Details rund um das Abkommen hat seitdem diese Begeisterung gebremst.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,8 Prozent.

+++

05:20

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 108,31 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0720 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9967 Franken.

Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1030 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0994 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2611 Dollar.

+++

04:50

Die US-Börsen haben am Montag im Minus geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,1 Prozent auf 26.787 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,1 Prozent auf 2966 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel 0,1 Prozent auf 8048 Punkte. Die US-Kreditmärkte blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

(cash/AWP/Reuters)